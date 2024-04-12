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رياضة

روما يطيح بـ"ميلان"

Lebanon 24
12-04-2024 | 02:46
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أكمل روما مشواره الناجح في مسابقة الدوري الأوروبي عندما تفوّق على مضيفه ميلان ليقترب من نصف النهائي.
وانتصر روما الإيطالي على مواطنه ميلان 1-0 يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
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ووقّع مانشيني على هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول (17).

ودافع روما على مرماه ببسالة للحفاظ على تقدمه بدءاً من البلجيكي لوكاكو الذي حرم ميلان من فرصة متاحة للتعديل في الشوط الأول.

وافتقدت محاولات ميلان إلى الدقة تارة وإلى الحظ تارة أخرى بعدما وجّه (24 تسديدة) خلال اللقاء من ضمنها 5 بين العارضة والقائمين.

وسيدخل روما إلى مباراة العودة على أرضه بأفضلية واضحة إذ يكفيه التعادل لقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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