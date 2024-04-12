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رياضة

إنفانتينو يدعو إلى مكافحة العنصرية في كرة القدم

Lebanon 24
12-04-2024 | 04:30
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دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو الخميس، إلى مكافحة العنصرية المتفشية في كرة القدم الدولية.
وبعد الإساءات التي تعرض لها الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، من بين آخرين، قال إنفانتينو في اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إنّ هناك "مشاكل" في الرياضة.
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وقال إنفانتينو خلال فعالية في أسونسيون حضرها رئيس الأوروغواي ونظيره الباراغوياني حيث ستستضيف بلادهما المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2030 إلى جانب الأرجنتين "علينا أن نتحد لمحاربة العنصرية".

وتابع: "فينيسيوس وآخرون يعانون، لا يوجد سبب لهذه الهجمات، علينا أن نتحد ضد العنف في العالم".(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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