#كاس_الدرعيه_للسوبر_السعودي#اكشن_مع_وليد #سالم_الدوسري



"فهد بن نافل"جيسوس



"علي المشجع"



القبض على المشجع الذي اعتدى على #حمدالله وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي.



تصرف الذي سواه المشجع لا يجوز🖐🏻 pic.twitter.com/uNbX6OIiMK — احمد الحربي 67🏆🥈 (@w14081) April 12, 2024 Advertisement

انتشر مقطع فيديو للاعب الدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب بالسوط من قبل أحد المشجعين بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، عقب مشادة كلامية وقعت بين الطرفين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قام على إثرها اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، ليتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، ما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات.كذلك تدخل أحد أفراد طاقم الاتحاد وبعض اللاعبين والجماهير لتهدئة الأوضاع ومنع اللاعب من الصعود إلى المدرجات، قبل أن يقوم أمن الملعب بالقبض على المشجع.وبعد الواقعة مباشرة، قامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشجع المعني بالأمر.إلى ذلك، انتشرت صور لعبد الرزاق حمد الله وآثار الضربة بادية عليه، رغم ذلك تنازل النجم المغربي عن حقه تجاه المشجع رسميا أمام الشرطة، وهو ما فعله الأخير أيضاً ليبقى الحق العام في الحادثة.(العربية)