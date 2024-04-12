Advertisement

رياضة

مشهد مرعب من السعودية.. مُشجع يُهاجم لاعب عربي بـ"السوط" بعد استفزازه (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:10
A-
A+


Doc-P-1186286-638485143042947355.jpg
Doc-P-1186286-638485143042947355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو للاعب الدولي المغربي ومهاجم اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله وهو يتعرض للضرب بالسوط من قبل أحد المشجعين بعد المباراة التي توج خلالها الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، عقب مشادة كلامية وقعت بين الطرفين في مدرجات ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، قام على إثرها اللاعب برش المشجع بمياه قنينة بلاستيكية كانت بيده، ليتطور الأمر إلى قيام المشجع بضرب حمد الله بسوط كان يمسك به، ما أثار غضب المهاجم المغربي الذي حاول رد الضربات.

كذلك تدخل أحد أفراد طاقم الاتحاد وبعض اللاعبين والجماهير لتهدئة الأوضاع ومنع اللاعب من الصعود إلى المدرجات، قبل أن يقوم أمن الملعب بالقبض على المشجع.

وبعد الواقعة مباشرة، قامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشجع المعني بالأمر.

إلى ذلك، انتشرت صور لعبد الرزاق حمد الله وآثار الضربة بادية عليه، رغم ذلك تنازل النجم المغربي عن حقه تجاه المشجع رسميا أمام الشرطة، وهو ما فعله الأخير أيضاً ليبقى الحق العام في الحادثة.(العربية)

Advertisement
المصدر: العربية

رياضة

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:46 | 2024-04-12
02:18 | 2024-04-12
00:00 | 2024-04-12
23:35 | 2024-04-11
23:00 | 2024-04-11
17:09 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24