#كاس_الدرعيه_للسوبر_السعودي#اكشن_مع_وليد #سالم_الدوسري
"فهد بن نافل"جيسوس
"علي المشجع"
القبض على المشجع الذي اعتدى على #حمدالله وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي.
تصرف الذي سواه المشجع لا يجوز🖐🏻 pic.twitter.com/uNbX6OIiMK
— احمد الحربي 67🏆🥈 (@w14081) April 12, 2024
#كاس_الدرعيه_للسوبر_السعودي#اكشن_مع_وليد #سالم_الدوسري
"فهد بن نافل"جيسوس
"علي المشجع"
القبض على المشجع الذي اعتدى على #حمدالله وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي.
تصرف الذي سواه المشجع لا يجوز🖐🏻 pic.twitter.com/uNbX6OIiMK