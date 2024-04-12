أولاد أحد أبرز لاعبي كرة القدم يتعرّضون لحادث سير مروّع... ما هو وضعهم الصحيّ؟

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أصيب 3 من أبناء الإنكليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بـ"جروح طفيفة" في حادث مروري خارج ميونيخ، وفقا لما أعلن متحدث باسم فوج الإطفاء مؤكدا تقارير إعلامية ألمانية.ووقع الحادث عندما كان قائد منتخب إنكلترا في لندن مع بايرن لخوض بعدها بيوم مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنكليزي.ولم يكشف المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" كان دقيقا.وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، موضحا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".ونشرت "بيلد" صورا لحادث بين 3 سيارات، من بينها شاحنة صغيرة تقل 3 من أبناء كين الأربعة والحارس الشخصي للمهاجم.وقال المتحدث إن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية. (سكاي نيوز)