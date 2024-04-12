مبابي يواصل مسلسل إثارة الجدل عقب سقوط فريقه أمام برشلونة

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أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل بعد سقوط فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام برشلونة في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقدم مبابي، الذي يعيش موسمه الأخير مع سان جيرمان، أداء باهتا في مباراة الذهاب، التي فاز بها الفريق الكتالوني على ملعب حديقة الأمراء (2-3).وبعد ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان على يد برشلونة، تواجد مبابي إلى مدينة جنيف الفرنسية أمس الخميس، من أجل الحضور في معرض للساعات، بعد أن تلقى دعوى رسمية.ونشرت علامة Hublot للساعات عبر حسابها على منصة "إنستغرام" صورا لمبابي خلال زيارته التي قام بها أمس الخميس، والتي ظهر فيها مبتسما للكاميرات، كما قام بالتوقيع مع عدد من الأطفال، قبل التجول في ممرات المعرض.