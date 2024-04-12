Advertisement

رياضة

ويلوك يغيب عن مواجهة نيوكاسل وتوتنهام للإصابة

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1186471-638485424528685202.png
Doc-P-1186471-638485424528685202.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إنه من شبه المؤكد غياب لاعب وسط فريقه جو ويلوك عن المباراة المقبلة أمام توتنهام هوتسبير السبت بسبب إصابة في الكاحل.
Advertisement
وغاب ويلوك عن الملاعب طويلا خلال الموسم الحالي بسبب إصابات في الكاحل وعضلات الفخذ الخلفية كما خرج مصابا خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها نيوكاسل 1-صفر على فولهام الأسبوع الماضي.

ويأمل نيوكاسل ألا تتسبب الإصابة في غياب ويلوك طويلا في ظل معاناته من وجود عدد كبير من الإصابات في صفوفه مثل جمال لاسيلس ونيك بوب وكيران تريبيير وكالوم ويلسون.

وقال هاو للصحفيين: "توجه جو لزيادة أخصائي آخر لفحص تطورات إصابة الكاحل. كانت هذه مشكلة بالنسبة له، كانت إصابة صعبة.. لأنه تعرض لبعض المضاعفات. والنتائج كانت إيجابية بصفة عامة على مستوى التقدم والتعافي، لكن الوضع يتغير من حين لآخر بالنسبة لتوتنهام أنا لا أعتقد أنه سيكون جاهزا للعب، هناك فرصة لأن يكون متاحا خلال بقية الموسم لكن مرة أخرى الوضع غامض قليلا."( بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:01 | 2024-04-12
14:30 | 2024-04-12
13:30 | 2024-04-12
12:30 | 2024-04-12
10:30 | 2024-04-12
07:49 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24