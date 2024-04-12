ويلوك يغيب عن مواجهة نيوكاسل وتوتنهام للإصابة

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إنه من شبه المؤكد غياب لاعب وسط فريقه جو ويلوك عن المباراة المقبلة أمام توتنهام هوتسبير السبت بسبب إصابة في الكاحل.

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وغاب ويلوك عن الملاعب طويلا خلال الموسم الحالي بسبب إصابات في الكاحل وعضلات الفخذ الخلفية كما خرج مصابا خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها نيوكاسل 1-صفر على فولهام الأسبوع الماضي.



ويأمل نيوكاسل ألا تتسبب الإصابة في غياب ويلوك طويلا في ظل معاناته من وجود عدد كبير من الإصابات في صفوفه مثل جمال لاسيلس ونيك بوب وكيران تريبيير وكالوم ويلسون.



وقال هاو للصحفيين: "توجه جو لزيادة أخصائي آخر لفحص تطورات إصابة الكاحل. كانت هذه مشكلة بالنسبة له، كانت إصابة صعبة.. لأنه تعرض لبعض المضاعفات. والنتائج كانت إيجابية بصفة عامة على مستوى التقدم والتعافي، لكن الوضع يتغير من حين لآخر بالنسبة لتوتنهام أنا لا أعتقد أنه سيكون جاهزا للعب، هناك فرصة لأن يكون متاحا خلال بقية الموسم لكن مرة أخرى الوضع غامض قليلا."( بي إن سبورتس)