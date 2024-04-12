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رياضة
هل سيستكمل نوبل مشواره مع البايرن؟
Lebanon 24
12-04-2024
|
12:30
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مدّد الحارس ألكسندر نوبل عقده مع العملاق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الجمعة لأربع سنواتٍ جديدة حتّى 2029، لكنه سيبقى مع فريقه الحالي شتوتغارت بالإعارة لسنتين.
ونشر الناديان بياناً مشتركاً أكّدا فيه التمديد الخاص بكل منهما.
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ويعني تمديد عقد نوبل (27 عاماً) أنه من المتوقّع عودته إلى بايرن ليكون بديلاً للمخضرم مانويل نوير (38 عاماً) حين يعتزل.
انتقل نوبل إلى بايرن قادماً من شالكه ضمن صفقة انتقالٍ حر عام 2020 لكنه لم يخض سوى أربع مبارياتٍ مع النادي البافاري.
وقال الحارس "أنا سعيد جداً بهذا القرار وبالثقة التي أظهرها بايرن تجاهي. في الوقت عينه، أشعر بحالةٍ جيدة للغاية في شتوتغارت".
وأضاف "أريد أن أستمتع بالنجاح مع شتوتغارت واتخذ خطواتي على المستوى الشخصي". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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