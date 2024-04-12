الريال نحو حسم الموسم!

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ويتسلح الريال في هذه المباراة بسجل قوي، حيث لم يتلق الريال سوى خسارة واحدة فقط هذا الموسم، كما أن الفريق حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في آخر 6 مواجهات بالدوري. يسعى فريق ريال مدريد للاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا السبت في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة. ومع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويقترب بقوة من حصد لقبه الثالث في آخر 5 مواسم.ويتسلح الريال في هذه المباراة بسجل قوي، حيث لم يتلق الريال سوى خسارة واحدة فقط هذا الموسم، كما أن الفريق حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في آخر 6 مواجهات بالدوري.

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أن يحقق فريقه الفوز بهذه المباراة من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل مع ضيفه مانشستر سيتي 3 - 3 في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب أنشيلوتي في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل استعادة الثقة قبل مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي والتي سيسعى الريال للفوز بها بشتى الطرق لمواصلة مشواره في البطولة الأوروبية.(الشرق الأوسط)