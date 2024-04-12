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رياضة

رقم ضخم.. هذا ما أنفقه "تشيلسي" على رسوم الوكلاء والوسطاء

Lebanon 24
12-04-2024 | 16:01
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أنفق تشلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.
وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ 12 حتى الأول من شباط/فبراير 2024، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 مليون جنيه إسترليني.
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يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما انفق موسم 2022-23 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني.

وتصدر تشلسي القائمة بعد أن دفع 75.140.524 جنيها إسترلينياً خلال صفقات لاعبين من بينهم الإكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر.(بي إن سبورتس)

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