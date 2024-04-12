العربي يتوّج بطلا لكأس السوبر القطري

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توج فريق العربي القطري بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة أمام ضيفه الشارقة الإماراتي.وفاز فريق العربي بنتيجة هدف دون رد على الشارقة اليوم الجمعة في المباراة التي جرت في استاد الثمامة المونديالي.وسجل اللاعب التونسي يوسف المساكني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة والخمسين ليقود العربي لأول ألقابه هذا الموسم. (عربي21)