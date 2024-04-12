Advertisement

رياضة

العربي يتوّج بطلا لكأس السوبر القطري

Lebanon 24
12-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1186559-638485615185835969.jpg
Doc-P-1186559-638485615185835969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج فريق العربي القطري بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة أمام ضيفه الشارقة الإماراتي.

وفاز فريق العربي بنتيجة هدف دون رد على الشارقة اليوم الجمعة في المباراة التي جرت في استاد الثمامة المونديالي.
Advertisement

وسجل اللاعب التونسي يوسف المساكني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة والخمسين ليقود العربي لأول ألقابه هذا الموسم. (عربي21)
المصدر: عربي21
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:00 | 2024-04-13
16:01 | 2024-04-12
14:30 | 2024-04-12
13:30 | 2024-04-12
12:30 | 2024-04-12
11:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24