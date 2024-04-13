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رياضة

مُفاجأة تُكشف عن ميسي.. هذا ما كان ينوي فعله لحكيمي ولكن راموس منعه

Lebanon 24
13-04-2024 | 01:00
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أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي أثناء تواجدهما في باريس سان جيرمان، إلا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس تدخل قبل حدوث الاشتباك.
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وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على حكيمي، ثم حاول نيمار الوقوف بجانب ميسي ضد المغربي، قبل أن يتدخل سيرجيو راموس ويقوم بإنهاء المشكلة وينبه نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل.
وأضافت "ليكيب": يقول أحد الشهود "لحسن الحظ كان راموس متواجدا".

ولعب ميسي وحكيمي في 59 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسمين الماضيين، قبل أن ينتقل الحاصل على 8 كرات ذهبية إلى إنتر ميامي الأميركي في الصيف. (العربية)

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