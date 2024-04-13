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رياضة
محمد صلاح سبب "نكسة" ليفربول.. هذا ما قاله لاعب منتخب إنكلترا السابق
Lebanon 24
13-04-2024
|
03:00
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اعتبر كريس سوتون، اللاعب السابق لمنتخب إنكلترا، أن النجم المصري محمد صلاح أحد أسباب نكسة ليفربول الأخيرة، بعدما فقد الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي لصالح أرسنال، وتعرض لخسارة مذلة، يوم الخميس الماضي، أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.
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وتراجع مستوى ليفربول في الوقت الحاسم من الموسم، إذ خسر صدارة الدوري بعدما تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة 3-0 على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب 6 تغييرات على القائمة الأساسية التي شاركت ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك محمد صلاح الذي تواجد على مقاعد البدلاء ضد أتالانتا، وشارك المصري في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إحداث تأثير كبير.
وطالب كريس سوتون من صلاح أن يعيد اكتشاف لمسته السحرية، وقال اللاعب السابق لأندية تشيلسي وسلتيك وأستون فيلا لشبكة "بي بي سي": إحدى المشكلات التي يواجهها فريق يورغن كلوب هي أن محمد صلاح لم يكن في أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة، لقد أهدر الفرص التي تتوقع منه أن يستغلها.
ويتصدر أرسنال "71 نقطة" ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يتواجد مانشستر سيتي خلفهما بفارق نقطة واحدة.(العربية)
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