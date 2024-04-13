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رياضة

عقب سقوط فريقه أمام برشلونة.. مبابي يُثير الجدل هذا ما فعله (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:00
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بعد سقوط فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام برشلونة في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل.

وقدم مبابي، الذي يعيش موسمه الأخير مع سان جيرمان، أداء باهتا في مباراة الذهاب، التي فاز بها الفريق الكتالوني على ملعب حديقة الأمراء (2-3).

وبعد ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان على يد برشلونة، تواجد مبابي إلى مدينة جنيف الفرنسية يوم الخميس الماضي، من أجل حضور معرض للساعات، بعدما تلقى دعوى رسمية.

ونشرت علامة Hublot للساعات عبر حسابها على منصة "إنستغرام" صورا لمبابي خلال زيارته التي قام بها يوم الخميس، والتي ظهر فيها مبتسما للكاميرات، كما قام بالتوقيع مع عدد من الأطفال، قبل التجول في ممرات المعرض.
 
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وتعرّض مبابي إلى انتقادات كبيرة بعد مستواه المخيب للآمال أمام برشلونة، حيث لم يسدد أي كرة على مرمى الفريق الإسباني، وقدم مراوغة واحدة صحيحة.

وسيشارك كيليان مبابي في مباراة باريس القادمة أمام برشلونة، المقررة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بإياب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.

والمتأهل من مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وأرسنال.(روسيا اليوم)

رياضة

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