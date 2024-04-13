بعد طرده أمام "الهلال".. تحقيق سعودي مع رونالدو مجدّداً وهذه العقوبة بانتظاره

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لا تزال قضية البطاقة الحمراء، التي نالها نجم "النصر" السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة "الهلال"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024 المقامة في الإمارات، تشغل الوسط الرياضي في السعودية، ومحل اعتراضات واسعة من قِبل جماهير "الدون"، وخصوصاً جماهير "العالمي".وفي تلك "المعركة" التي خسرها "النصر" (1-2)، أمام "الهلال"، تلّقى رونالدو بطاقة حمراء هي الأولى في مسيرته بالمملكة العربية السعودية منذ انضمامه إلى "الأصفر" أواخر عام 2022، وذلك بعد صراع على كرة غادرت أرضية الملعب مع لاعب "الهلال" علي البليهي، انتهى باعتداء النجم البرتغالي على منافسه وضربه بالمرفق على صدره.رونالدو مهدّدوحسب موقع business-standard فإن رونالدو البالغ من العمر 39 عاماً، مهدّد بتلّقي عقوبة الإيقاف لمبارتين عن صفوف النصر السعودي، بعد الانتكاسة الأليمة التي حلّت ليلة "الديربي".ومن الممكن أيضاً أن تتأثر مدّة عقوبة كريستيانو، بالتصرّف الذي قام به في أثناء مغادرته أرضية الملعب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. لكن "النصر" لن يترك "صاروخ ماديرا" الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي حالياً برصيد 29 هدفاً وحده، اذ ينوي الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها الأسطورة في لقاء "الهلال"، كما دفع الرسوم المالية للاستئناف، وفق ما قاله الإعلامي أحمد الجدي.التحقيق مع رونالدو مجدّداًومرة أخرى، ستستمع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أقوال رونالدو على خلفية طرده أمام "الهلال". ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، فقد طلبت لجنة الانضباط من الإدارة النصراوية، إرسال إفادة رونالدو بشأن اعتدائه على البليهي وتصرفاته المثيرة للجدل، التي أدّت إلى طرده في "الديربي".وكانت "الرياضية" قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن الحكم محمد الهويش رفع تقريره عن المباراة فور انتهائها، ودوَّن فيه ارتكاب النجم البرتغالي قائد الفريق "الأصفر"، سلوكاً مشيناً بعد استخدامه الكوع "بقوةٍ مفرطةٍ" لضرب علي البليهي مدافع "الهلال".وطلبت "الانضباط" من "النصر"، إرسال إفادة لاعبها، قبل الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرّر أن تصدر اللجنة قرارها النهائي ضدّ رونالدو، سواء بالاكتفاء بعقوبة الإيقاف التلقائي "مباراة واحدة"، أو توقيع عقوبة انضباطية ضدّه وذلك بعد دراسة إفادته.وتعاقِب لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي، اللاعب مرتكب "السلوك المشين" بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.جدير بالذكر أن رونالدو قد أدلى بإفادته أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي في وقت سابق، وذلك بعد تصرّفاته المشينة في ديربي "النصر" و"الشباب"، والتي أدت إلى إيقافه لمدة مباراتين.