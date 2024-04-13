23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل كان إعلان الرحيل اتفاقا بين لابورتا وتشافي؟
Lebanon 24
13-04-2024
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد يتجه للتراجع عن قبول عرض تجديد عقده مع الميرنغي لموسم آخر.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد نقلت عن مصادر بالنادي أن ناتشو فيرنانديز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد، مع نهاية عقده في الصيف المقبل.
Advertisement
وكشفت المصادر أن ناتشو حصل بالفعل على عرض رسمي لتجديد عقده مع الميرنجي منذ فترة.
وأشارت إلى أن اللاعب إذا أراد الاستمرار مع الميرينغي يستطيع فعل ذلك على الفور من خلال الموافقة على العرض.
وأوضحت أن ناتشو تراجع عن التجديد بعد أن اتجه كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، للاعتماد على أوريلين تشواميني كقلب دفاع في الأشهر الأخيرة، وهو ما تكرر في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
ويفكر ناتشو في إعلان رحيله عن ريال مدريد في قمة عطائه عقب الفوز بلقب الدوري الإسباني مع الميرنغي خلال الموسم الحالي.
ويرى ناتشو أن فرصه في المشاركة ستصبح أصعب خلال الموسم المقبل عقب تعافي ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو من الإصابات، وتعاقد الريال المحتمل مع ليني يورو مدافع ليل. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة خطيبها السوري.. ما فعلته نادين نسيب نجيم داخل السيارة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
برفقة خطيبها السوري.. ما فعلته نادين نسيب نجيم داخل السيارة حديث الجمهور (فيديو)
01:23 | 2024-04-13
13/04/2024 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
14:00 | 2024-04-12
12/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في السعودية (صور)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ممثلة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها في السعودية (صور)
03:52 | 2024-04-13
13/04/2024 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
13:00 | 2024-04-12
12/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
12:56 | 2024-04-12
12/04/2024 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:30 | 2024-04-13
بعد طرده أمام "الهلال".. تحقيق سعودي مع رونالدو مجدّداً وهذه العقوبة بانتظاره
04:00 | 2024-04-13
عقب سقوط فريقه أمام برشلونة.. مبابي يُثير الجدل هذا ما فعله (فيديو)
03:00 | 2024-04-13
محمد صلاح سبب "نكسة" ليفربول.. هذا ما قاله لاعب منتخب إنكلترا السابق
01:00 | 2024-04-13
مُفاجأة تُكشف عن ميسي.. هذا ما كان ينوي فعله لحكيمي ولكن راموس منعه
23:00 | 2024-04-12
العربي يتوّج بطلا لكأس السوبر القطري
16:01 | 2024-04-12
رقم ضخم.. هذا ما أنفقه "تشيلسي" على رسوم الوكلاء والوسطاء
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
13/04/2024 17:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
13/04/2024 17:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
13/04/2024 17:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24