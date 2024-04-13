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رياضة

هل كان إعلان الرحيل اتفاقا بين لابورتا وتشافي؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:27
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد يتجه للتراجع عن قبول عرض تجديد عقده مع الميرنغي لموسم آخر.
 
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد نقلت عن مصادر بالنادي أن ناتشو فيرنانديز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد، مع نهاية عقده في الصيف المقبل.
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وكشفت المصادر أن ناتشو حصل بالفعل على عرض رسمي لتجديد عقده مع الميرنجي منذ فترة.
 
وأشارت إلى أن اللاعب إذا أراد الاستمرار مع الميرينغي يستطيع فعل ذلك على الفور من خلال الموافقة على العرض.

وأوضحت أن ناتشو تراجع عن التجديد بعد أن اتجه كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، للاعتماد على أوريلين تشواميني كقلب دفاع في الأشهر الأخيرة، وهو ما تكرر في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويفكر ناتشو في إعلان رحيله عن ريال مدريد في قمة عطائه عقب الفوز بلقب الدوري الإسباني مع الميرنغي خلال الموسم الحالي.

ويرى ناتشو أن فرصه في المشاركة ستصبح أصعب خلال الموسم المقبل عقب تعافي ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو من الإصابات، وتعاقد الريال المحتمل مع ليني يورو مدافع ليل. (كووورة) 

 
 
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