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رياضة

خطوة جديدة تقرب نجم لاتسيو من الدوري السعودي

Lebanon 24
13-04-2024 | 10:30
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يبدو أن أحد نجوم لاتسيو الإيطالي، قد بات قريبا من خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين، بنهاية الموسم الحالي.
 
وكانت عدة تقارير قد أكدت وجود مفاوضات بين الإسباني لويس ألبرتو لاعب وسط لاتسيو، وبعض الأندية السعودية في مقدمتها النصر والهلال.
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وزادت التكهنات حول مستقبل ألبرتو بعدما قرر الرحيل عن الفريق الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المخضرم صاحب 31 عاما مع لاتسيو في 2027.

وقال البرتو، عقب نهاية مباراة فريقه ضد سالرنيتانا في الدوري الإيطالي: "لا أريد أي يورو آخر من لاتسيو".

وأضاف: "الأسابيع الماضية كانت قاسية بالنسبة لي، لا أعرف ما هو المشروع المستقبلي للنادي، لكن يمكنني التأكيد أنني لن أكون ضمن هذا المشروع في الموسم المقبل".

وتابع: "طلبت من النادي إنهاء التعاقد بالفعل، أعتقد أنها الخطوة الوحيدة الصائبة الآن، هذا النادي منحني الكثير لكن حان وقت الرحيل وترك مكاني لآخرين".

ويعد لويس ألبرتو من أبرز لاعبي فريق لاتسيو منذ انضمامه من بوابة ليفربول في 2016 وشارك في أكثر من 300 لقاء وساهم في التتويج بلقبي الكأس والسوبر المحلي. (كووورة) 
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