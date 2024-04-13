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رياضة

ريال مدريد يعزّز صدارته وتفوّقه

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:50
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اقتنص ريال مدريد فوزاً صعباً وثميناً من مستضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف السبت في المرحلة الـ31 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أوريلين تشواميني هدف فوز ريال مدريد من تصويبة صاروخية في الدقيقة 48.
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وعزز ريال مدريد صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستغل ريال مدريد مباراة السبت لإراحة لاعبين أساسيين أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو وتوني كروس والاعتماد على ناتشو وأنطونيو روديغير في التشكيلة الأساسية. وسيغيب تشواميني عن مواجهة سيتي للإيقاف.

وقدم ناتشو ورودريغير أداء قوياً أمام مايوركا في مباراة كان من الممكن أن يفوز بها ريال بنتيجة أكبر.

وسنحت لجود بلينغهام أبرز فرص الشوط الأول عندما أطلق تسديدة قوية لكنها ارتدت من العارضة.

وبعد هدف تشواميني، سنحت لريال عدد من الفرص لتعزيز تقدمه أهدر براهيم دياز إحداها من مسافة قريبة.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "كان الفريق قوياً جداً وموثوقاً جداً، لم نلعب دائماً بصورة جيدة لكن الفريق دائما ما قاتل ونافس، كان من المهم أن نحافظ على تقدمنا قبل مواجهة برشلونة الأحد المقبل ".(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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