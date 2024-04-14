برشلونة ينجو بصعوبة من فخّ قادش

حقق برشلونة فوزاً صعباً على مستضيفه قادش بهدف دون رد السبت في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



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ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر فيما تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر. وسجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 37.ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر فيما تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.