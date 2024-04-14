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رياضة

برشلونة ينجو بصعوبة من فخّ قادش

Lebanon 24
14-04-2024 | 00:13
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حقق برشلونة فوزاً صعباً على مستضيفه قادش بهدف دون رد السبت في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 37.
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ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر فيما تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: بي إن سبورتس
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