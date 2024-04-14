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رياضة

ديربي إيطاليا حُسم بورقة بيضاء

Lebanon 24
14-04-2024 | 03:08
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سقط يوفنتوس في فخ التعادل في الدربي مع جاره ومضيفه تورينو 0-0 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعدما كان يقارع إنتر على الصدارة لمراحل طويلة، وجد يوفنتوس نفسه يتخلى حتى عن الوصافة لصالح ميلان ومهدداً بمركزه الثالث من قبل بولونيا، لكن تعثر الأخير أمام فروزنيوني (0-0) وفوز "السيدة العجوز" على فيورنتينا 1-0 في المرحلة الماضية، منح فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المغضوب عليه فرصة تنفس الصعداء وتوسيع الفارق الى أربع نقاط، حيث يستقر يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 63 نقطة فيما يحل بولونيا رابعا برصيد 59 نقطة.
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وكانت الفرصة قائمة أمام بولونيا للاقتراب من عملاق تورينو بفارق نقطتين مجدداً لو فاز السبت على ضيفه مونتسا، لكنه اكتفى بدوره بالتعادل السلبي أيضاً.

ومن المؤكد أن التعثر أمام تورينو من دون أهداف، سيزيد غضب الجمهور ومطالبته برحيل أليغري بعدما اكتفى الفريق بفوزين فقط في آخر 11 مرحلة.(بي إن سبورتس)




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