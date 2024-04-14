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رياضة

اليونايتد ينجو من خسارة محتّمة

Lebanon 24
14-04-2024 | 03:30
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سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث بهدفين لمثلهما، اليوم السبت في إطار المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 وتقدّم بورنموث بهدف دومينيك سولانكي عند الدقيقة السّادسة عشرة، وعادل البرتغاليّ برونو فيرنانديش النتيجة للضيوف في الدقيقة الحادية والثلاثين. 
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وأعاد الهولنديّ جاستن كلويفرت التقدّم لفريق بورنموث عند الدقيقة السّادسة والثلاثين قبل أن يتحصّل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء ترجمها برونو فيرنانديش إلى هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والستين.

وظل مانشستر يونايتد بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز السابع برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز 12 برصيد 42 نقطة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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