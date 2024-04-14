ضربة قاسية لبايرن ميونخ قبل مواجهة آرسنال

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تحوم الشكوك حول غياب النجم الفرنسي لبايرن ميونيخ الألماني كينغسلي كومان لـ "اسابيع عدّة"، بعد تعرّضه لإصابة في فخذه الايمن السبت أمام كولن (2-0) في الدوري الألماني لكرة القدم.وأوضح المدير الرياضي لبايرن كريستوف فرويند "لا يزال يتعين عليه إجراء بعض الفحوصات ولكن لا يبدو الأمر جيداً، نأمل ألا تكون مدة الغياب لأشهر. سنرى ما هي نتيجة الاختبار وما سيظهر، لكن يجب أن نتوقع غيابه في الأسابيع المقبلة".وتقام بطولة أوروبا بين 14 حزيران و14 تموز في ألمانيا، ما يهدد مشاركته في البطولة القارية مع منتخب بلاده.وكان كومان تعرّض للإصابة داخل منطقة الجزاء بعدما عكس له زميله جوشوا كيميش الكرة، قبل أن يسقط الأول على الأرض متألما، فأشار توماس مولر بيده سريعاً بضرورة إجراء تبديل.(بي إن سبورتس)