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رياضة
مفاجأة كبرى.. هل يجتمع رونالدو وميسي في فريق واحد؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
08:27
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فجّرت مصادر صحفية مفاجأة كبرى بقولها إن حلم مشاهدة الأسطورتين رونالدو وميسي بقميص فريق واحد، بات قريبًا من التحقق خلال منافسات الموسم الجديد.
وحسب موقع "elfutbolero" فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو يخطط للرحيل عن صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل كثرة الضغوط التي يعيشها "صاروخ ماديرا" في الوقت الراهن. وفي ظل تقلص فرص النصر في الفوز بالبطولات هذا الموسم، بعد توديعه دوري أبطال آسيا إلى جانب ابتعاده بفارق 12 نقطة عن الهلال، بات رونالدو يفكر بصورة جادة في الرحيل عن الدوري السعودي والبحث عن وجهة أخرى.
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ويخطط الإنكليزي ديفيد بيكهام إلى تحقيق حلم جانب كبير من جماهير الساحرة المستديرة من خلال جلب كريستيانو رونالدو إلى ناديه إنتر ميامي الصيف المقبل.
ويسعى بيكهام إلى تشكيل ثنائية تجمع بين رونالدو وميسي في إنتر ميامي الأميركي، الذي يضم في صفوفه بالفعل العديد من الأساطير إلى جانب ميسي مثل لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
ويشعر ليونيل ميسي براحة كبيرة في صفوف إنتر ميامي، مما قد يحفز الأسطورة رونالدو إلى اللحاق بغريمه التقليدي وتشكيل ثنائية تجمعه بميسي في الدوري الأميركي الموسم المقبل. لكن لم يتبين بعد مدى قدرة ميامي على إبرام صفقة التعاقد مع رونالدو، إذ إن مصادر أخرى أكدت أن الأسطورة البرتغالية قد يفكر في العودة إلى سبورتينغ لشبونة من جديد.
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