ضربة موجعة تُفقد نابولي طعم "دوري الأبطال"

تعرضت آمال نابولي بطل الدوري الموسم الماضي، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا لضربة قوية بسقوطه على أرضه في فخ التعادل 2-2 مع فروزينوني المتواضع الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Advertisement

وبقي الفريق الجنوبي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين في الوقت الحالي الى المسابقة القارية الأهم.



وكانت كتيبة المدرب فرانتشسيكو كالتسونا في طريقها الى احتلال المركز السادس عندما تقدمت مرتين في المباراة بواسطة ماتيو بوليتانو (16) والنيجيري فيكتور اوسيمهن (63)، لكن المغربي الدولي وليد شديرة سجل هدفي فروزينوني في الدقيقتين 50 و73 لينتزع نقطة ثمينة له في سعيه لتحاشي الهبوط حيث يحتل المركز التاسع عشر.



وفي مباراة ثانية تعادل ساسوولو على أرضه مع ميلان 3-3.(بي إن سبورتس)