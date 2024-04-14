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رياضة

ضربة موجعة تُفقد نابولي طعم "دوري الأبطال"

Lebanon 24
14-04-2024 | 12:00
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تعرضت آمال نابولي بطل الدوري الموسم الماضي، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا لضربة قوية بسقوطه على أرضه في فخ التعادل 2-2 مع فروزينوني المتواضع الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
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وبقي الفريق الجنوبي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين في الوقت الحالي الى المسابقة القارية الأهم.

وكانت كتيبة المدرب فرانتشسيكو كالتسونا في طريقها الى احتلال المركز السادس عندما تقدمت مرتين في المباراة بواسطة ماتيو بوليتانو (16) والنيجيري فيكتور اوسيمهن (63)، لكن المغربي الدولي وليد شديرة سجل هدفي فروزينوني في الدقيقتين 50 و73 لينتزع نقطة ثمينة له في سعيه لتحاشي الهبوط حيث يحتل المركز التاسع عشر.

وفي مباراة ثانية تعادل ساسوولو على أرضه مع ميلان 3-3.(بي إن سبورتس)
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