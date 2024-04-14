Advertisement

رياضة

تسيتسيباس بطل الـ "مونتي كارلو"

Lebanon 24
14-04-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1187260-638487178611440624.png
Doc-P-1187260-638487178611440624.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توّج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد.
ودخل تسيتسيباس المصنف في المركز الثاني عشر في البطولة اللقاء بقوة وأنهى المجموعة الأولى بسهولة مطلقة بنتيجة 6-1، لينجح بعدها تسيتسيباس في كسر إرسال رود في المجموعة الثانية ويحسمها بواقع 6-4 في مباراة استغرقت ساعة وست وثلاثين دقيقة.
Advertisement

واستعاد اليوناني لقب البطولة الذي أحرزه عامي 2021 و2022.(بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-04-14
14:11 | 2024-04-14
13:00 | 2024-04-14
12:00 | 2024-04-14
09:24 | 2024-04-14
08:27 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24