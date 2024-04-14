تسيتسيباس بطل الـ "مونتي كارلو"

توّج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد.

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ودخل تسيتسيباس المصنف في المركز الثاني عشر في البطولة اللقاء بقوة وأنهى المجموعة الأولى بسهولة مطلقة بنتيجة 6-1، لينجح بعدها تسيتسيباس في كسر إرسال رود في المجموعة الثانية ويحسمها بواقع 6-4 في مباراة استغرقت ساعة وست وثلاثين دقيقة.واستعاد اليوناني لقب البطولة الذي أحرزه عامي 2021 و2022.(بي إن سبورتس)