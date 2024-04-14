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رياضة

قطارُ المذلات يُلاحق "ليفربول"

Lebanon 24
14-04-2024 | 13:00
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فاجأ كريستال بالاس ليفربول على ملعبه أنفيلد وتغلّب عليه بهدف دون مقابل الأحد في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل إيبيريشي إيز الهدف الوحيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة ليتجمّد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام أستون فيلا، وفي حال فوز الـ"غانرز" سينتزعون المركز الأول من مانشستر سيتي المتصدر في الوقت الحالي.
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وتأتي هذه الخسارة بعد السقوط المدوي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة على أنفيلد أيضاً في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفي مباراة ثانية، تغلّب فولهام خارج ملعبه على وست هام بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقتين 9 و72 على التوالي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر محققاً فوزه الثامن فقط منذ بداية الموسم.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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