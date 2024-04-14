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رياضة

"زيزو" قد يعود إلى التدريب من بابٍ أوروبيّ

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:11
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ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لنادي ريال مدريد، يقترب من تدريب فريق أوروبي كبير.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان خاض مفاوضات جادة مؤخرا مع نادي بايرن ميونخ، من أجل خلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.
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وأشارت إلى أن زيدان سبق أن رفض عروضا من ناديي باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكنه منفتح الآن على العودة إلى التدريب.

وأوضحت أن نادي بايرن ميونخ تواصل في الأيام الأخيرة مع وكيل زيدان لمعرفة موقف زيزو من العودة إلى التدريب. (عربي21)
 
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