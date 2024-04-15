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حقق الرياضي فوزا عريضا على مضيفه إن إس إيه، السبت، بنتيجة 103-73، لحساب ثاني جولات مرحلة البلاي أوف لبطولة لبنان لكرة السلة.واقتنص الرياضي بهذا الفوز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما حسم المباراة الأولى أمام إن إس إيه لصالحه أيضا.وشهدت المباراة تألقا لافتا لنجم الرياضي، هايك جيوكشيان، بتسجيله 23 نقطة إضافة ل4 متابعات ناجحة تحت السلة، و3 تمريرات حاسمة.(موقع كورة)