Advertisement

رياضة

فوز عريض لـ"الرياضي" على "NSA"

Lebanon 24
15-04-2024 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1187468-638487682976116094.png
Doc-P-1187468-638487682976116094.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق الرياضي فوزا عريضا على مضيفه إن إس إيه، السبت، بنتيجة 103-73، لحساب ثاني جولات مرحلة البلاي أوف لبطولة لبنان لكرة السلة.

واقتنص الرياضي بهذا الفوز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما حسم المباراة الأولى أمام إن إس إيه لصالحه أيضا.
Advertisement

وشهدت المباراة تألقا لافتا لنجم الرياضي، هايك جيوكشيان، بتسجيله 23 نقطة إضافة ل4 متابعات ناجحة تحت السلة، و3 تمريرات حاسمة.(موقع كورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:55 | 2024-04-14
23:00 | 2024-04-14
16:00 | 2024-04-14
14:11 | 2024-04-14
13:00 | 2024-04-14
12:30 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24