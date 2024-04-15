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رياضة
فوز عريض لـ"الرياضي" على "NSA"
Lebanon 24
15-04-2024
|
01:54
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حقق الرياضي فوزا عريضا على مضيفه إن إس إيه، السبت، بنتيجة 103-73، لحساب ثاني جولات مرحلة البلاي أوف لبطولة لبنان لكرة السلة.
واقتنص الرياضي بهذا الفوز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما حسم المباراة الأولى أمام إن إس إيه لصالحه أيضا.
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وشهدت المباراة تألقا لافتا لنجم الرياضي، هايك جيوكشيان، بتسجيله 23 نقطة إضافة ل4 متابعات ناجحة تحت السلة، و3 تمريرات حاسمة.(موقع كورة)
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