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رياضة

إنتر المتصدر يسقط بفخ التعادل

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:54
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تعادل إنتر متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعبه 2-2 مع كالياري الأحد، بعدما سجل البديل نيكولاس فيولا الهدف الثاني لكالياري في وقت متأخر من المباراة.
وقبل ست جولات من نهاية المسابقة، يحتل إنتر الصدارة برصيد 83 نقطة حصدها خلال 32 مباراة ويتفوق بفارق 14 نقطة أمام ميلان صاحب المركز الثاني والذي تعادل 3-3 اليوم مع ساسولو المهدد بالهبوط.
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ولا يزال بإمكان إنتر حسم لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه عبر مباراته المقررة في 22 أبريل نيسان أمام ميلان الذي يدربه ستيفانو بيولي.

وافتتح المهاجم ماركوس تورام التسجيل لإنتر ميلان بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 12 ثم تعادل كالياري عن طريق المهاجم إلدور شومورودوف بعد 19 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وتقدم إنتر مجدداً بهدف سجله هاكان شالهان أوغلو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء احتسبت بداعي تصدي يري مينا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن كالياري تعادل قبل سبع دقائق من نهاية المباراة عن طريق فيولا. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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