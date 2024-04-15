بمباراة مثيرة.. ليون يتألق ويقلب الطاولة

تمكن ليون من قلب الطاولة على بريست الثاني الأحد في مباراةٍ مثيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وبعد تقدّم ليون أوّلاً عبر كورنتان توليسو (18)، انتفض بريست في ظرف سبع دقائق وسجّل ثلاثة أهداف عبر البنيني ستيف مونييه (60) ورومان ديل كاستيلو (64 و67).وتمكّن أصحاب الأرض من العودة بهدفي المخضرم ألكسندر لاكازيت (70) والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (79).ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد تاليافيكو من ليون وبيار ليس-ميلو بالبطاقة الصفراء الثانية لكل منهما (84).وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، سجّل أينسلي مايتلاند-نايلز هدف ليون الرابع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".(بي إن سبورتس)