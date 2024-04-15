أرتيتا: مانشستر سيتي هو المرشح للفوز باللقب

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لم يعد مصير أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تقريبا في يديه عقب خسارة مؤلمة 2-صفر على ملعبه أمام أستون فيلا، الأحد، لكن المدرب ميكل أرتيتا قال إن رد فعل الفريق سيكون عاملا حاسما في مشوار المنافسة على اللقب.وأعادت الخسارة الأولى في 12 مباراة بالدوري ذكريات مروعة للموسم الماضي عندما انهار أرسنال تحت ضغط مانشستر سيتي المتواصل.وقال أرتيتا عندما سئل عما إذا كان مانشستر سيتي هو المرشح البارز الآن للفوز باللقب "هذا هو الواقع الآن. سار الأمر بنفس الطريقة في الأشهر القليلة الماضية. كنا نعلم أن هذه اللحظة قد تأتي، والآن يتعلق الأمر برد الفعل ومواصلة الإيمان وبذل كل ما في وسعنا".وتابع: "إذا كانت نتيجة واحدة ستخرجنا عن مسارنا، فنحن لسنا أقوياء بما فيه الكفاية".وأضاف: "حان الوقت الآن أمام كل لاعب لإظهار شخصيته وقدراته القيادية وتغليب مصلحة الفريق. لقد قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، كان ينبغي أن نسجل ثلاثة أهداف أو أربعة. في الشوط الثاني تغير الوضع".(سكاي نيوز عربية)