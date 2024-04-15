جماهير "ليفربول" غاضبة من محمد صلاح: يجب بيعه

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انقلب مشجعو ليفربول على نجمهم المصري محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام كريستال بالاس 0-1، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، وطالبوا ببيع اللاعب ووصفوه بعديم الفائدة.وأهدر كل من داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح العديد من الفرص في اللقاء، وفشل ليفربول في التسجيل للمباراة الثانية تواليا على ملعبه، إذ خسر الخميس الماضي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.ونشر موقع "سبورت بايبل" آراء لمشجعي ليفربول على تطبيق "إكس"، إذ نشر أحد المشجعين الغاضبين "يجب بيع صلاح في أسرع وقت ممكن"، وأضاف آخر "حان وقت بيع صلاح". (العربية)