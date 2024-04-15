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رياضة

النصر يفاجئ الانضباط بإفادة رونالدو حول واقعة البليهي

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:00
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شرت إدارة شركة نادي النصر إفادة حول ما ورد في تقرير حكم مباراة الفريق أمام الهلال في كأس السوبر السعودي عن كريستيانو رونالدو قائد العالمي.

وتلقى النصر خطابا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للإفادة بشأن تصرف كريستيانو رونالدو، قبل إصدار القرار النهائي في الواقعة، والتي وصفها الحكم محمد الهويش، في تقريره عن المباراة، بأن قائد النصر ارتكب "سلوكا مشينا".

 وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة النصر، أفادت بأن البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو، غير مستحقة، كما رفض النادي وصف الواقعة بـ"السلوك المشين"، مفيدا بأن تصرف كريستيانو لا يتعدى كونه تنافسًا على الكرة.

 وأوضح النصر أن رونالدو كان يبحث عن لعب الكرة بسرعة، لينفي استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء.

 ووفق لائحة كأس السوبر السعودي، فإنه في حالة تلقي لاعب بطاقة حمراء، وانتهاء مشوار الفريق في البطولة بعد المباراة التي شهدت الطرد، فإن اللاعب يتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة في أية بطولة رسمية، ما يعني غياب رونالدو عن مباراة الفيحاء، المقررة في 19 نيسان، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، كما أن البرتغالي قد يغيب عن لقاء الخليج في 27 نيسان، بالجولة 29، حال ثبوت واقعة "السلوك المشين" وإيقاف اللاعب لمباراتين.

( روسيا اليوم)
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