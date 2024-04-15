Advertisement

رياضة

مع غياب عنصر مهم.. انشيلوتي يعلن تشكيلة مدريد امام السيتي

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1187712-638488062644656873.png
Doc-P-1187712-638488062644656873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي المقررة الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

 وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريلين تشواميني من القائمة الرسمية، لعدم قدرته على المشاركة في المباراة بسبب الإيقاف.

 وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي كالآتي:

 حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

 الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديغر، ميندي.

الوسط: بيلينغهام، كروس، مودريتش، كامافينغا، فالفيردي، سيبايوس، أردا جولر.

 الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي في مدريد، انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-04-16
01:37 | 2024-04-16
01:00 | 2024-04-16
00:00 | 2024-04-16
23:43 | 2024-04-15
15:00 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24