Advertisement

رياضة

نجم رياضي عربي يدافع عن رونالدو.. ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1187744-638488123437627993.jpg
Doc-P-1187744-638488123437627993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هاجم نجم نادي النصر ومنتخب السعودية السابق هاشم سرور التحكيم في بلاده "بسبب الأخطاء التي شهدتها مباريات النصر هذا الموسم" مؤكدا أن التحكيم استفز القائد "العالمي" كريستيانو رونالدو.

 وكان الحكم الدولي السعودي محمد الهويش، الذي أدار مباراة النصر والهلال الخميس الماضي في نهائي كأس السوبر السعودي، أشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالدو بعد احتكاكه مع علي البليهي مدافع "الزعيم".

ويتوقع أن يعاقب رونالدو لحصوله على البطاقة الحمراء بالإيقاف لمباراة واحدة أو مباراتين.

 وكتب سرور عبر حسابه في منصة "إكس": "عندما يستفز الحكم لاعبا بكثرة الاحتكاك والتصادم في القرارات، وبقرارات خاطئة فإنه يخرجه من الملعب حتما وبالأخص عندما يضرب اللاعب من قبل المدافعين ويتسببون بركلات جزاء له ولم يحسبها الحكم ظلما".

وأكمل رئيس رابطة لاعبي النصر: "هذا بالضبط سيجعل اللاعب يخرج من طوره ويفقد السيطرة على نفسه، وهذا ما حصل ويحصل باستمرار مع رونالدو، بخلاف إلغاء أهداف للاعب صحيحة كلفت اللاعب التعب والمجهود، وهذا حرام والله".

( روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:02 | 2024-04-15
12:00 | 2024-04-15
10:03 | 2024-04-15
08:54 | 2024-04-15
07:18 | 2024-04-15
05:34 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24