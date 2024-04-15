نجم رياضي عربي يدافع عن رونالدو.. ماذا قال عنه؟

هاجم نجم نادي النصر ومنتخب السعودية السابق هاشم سرور التحكيم في بلاده "بسبب الأخطاء التي شهدتها مباريات النصر هذا الموسم" مؤكدا أن التحكيم استفز القائد "العالمي" كريستيانو رونالدو.

وكان الحكم الدولي السعودي محمد الهويش، الذي أدار مباراة النصر والهلال الخميس الماضي في نهائي كأس السوبر السعودي، أشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالدو بعد احتكاكه مع علي البليهي مدافع "الزعيم".

ويتوقع أن يعاقب رونالدو لحصوله على البطاقة الحمراء بالإيقاف لمباراة واحدة أو مباراتين.

وكتب سرور عبر حسابه في منصة "إكس": "عندما يستفز الحكم لاعبا بكثرة الاحتكاك والتصادم في القرارات، وبقرارات خاطئة فإنه يخرجه من الملعب حتما وبالأخص عندما يضرب اللاعب من قبل المدافعين ويتسببون بركلات جزاء له ولم يحسبها الحكم ظلما".

وأكمل رئيس رابطة لاعبي النصر: "هذا بالضبط سيجعل اللاعب يخرج من طوره ويفقد السيطرة على نفسه، وهذا ما حصل ويحصل باستمرار مع رونالدو، بخلاف إلغاء أهداف للاعب صحيحة كلفت اللاعب التعب والمجهود، وهذا حرام والله".

( روسيا اليوم)