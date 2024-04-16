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رياضة

تشيلسي يُمطر شباك إيفرتون

Lebanon 24
16-04-2024 | 00:00
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حقق فريق تشيلسي فوزا كاسحا على ضيفه إيفرتون بسداسية نظيفة مساء الاثنين، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم كول بالمر لفريق تشيلسي منذ الدقيقة 13، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 18، والثالث في الدقيقة 29.
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وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الرابع في الدقيقة 44، ثم عاد بالمر وعزز تقدم فريقه بالهدف الخامس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، أضاف البديل ألفي غيلكريست الهدف السادس لتشيلسي.(عربي21)
المصدر: عربي21
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