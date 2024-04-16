الأُسطورة عاد إلى الملاعب

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بعد غيابه عن كافة البطولات منذ كانون الثاني الماضي، بسبب أوجاع في الورك، أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال البالغ 37 عاما، اليوم الاثنين عن عودته إلى الملاعب في دورة برشلونة للتنس.وكان نادال قد انسحب من دورات عدة آخرها مونتي كارلو للماسترز التي اختتمت أمس الأحد، ويمني النفس الآن بالمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المفضلة لديه والتي يحمل لقبها 14 مرة.وقال نادال في مؤتمر صحفي الاثنين: "اليوم أشعر أنني بحالة جيدة بما يكفي لأكون في الملعب غدا. إنه أمر مهم جدا. إن القدرة على اللعب مرة أخرى في برشلونة تعني الكثير بالنسبة لي، وهو المكان الذي حققت فيه نجاحا لا يصدق وحيث لدي ذكريات لا تنسى".ويستهل نادال عودته إلى الملاعب بمواجهة الإيطالي فابيو كوبولي غدا الثلاثاء في الدور الأول على الملعب الرئيسي في برشلونة والذي يحمل اسمه.(عربي21)