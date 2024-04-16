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رياضة
ديربي القاهرة يحجز موقعًا هامًا له على صعيد العالم!
Lebanon 24
16-04-2024
|
03:00
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لايزال ديربي الزمالك والأهلي يحقّق أرقامًا هامة بين ديربيات العالم من حيث القوة والمنافسة والشعبية، وحجز مكانه بين العشرة الأوائل من خلال وجوده فى المركز العاشر.
وتصدر ديربي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفر بليت المركز الأول، وجاء كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة فى المركز الثاني، يليه قمة اسكتلندا بين سيلتك ورينجرز.
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وكان المركز الرابع من نصيب ديربي أوروجواي بين ناسيونال وبنيارول، يليه ديربي ايطاليا بين لاتسيو وروما، ثم قمة تركيا بين فنربخشة وجلطة سراي، يليه كلاسيكو انجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ثم ديربي البرازيل بين جريميو وإنترناسيونال.
واحتل ديربي المانيا بين بوروسيا دورتموند وشالكه المركز التاسع. وقد تفوق ديربي القاهرة على مواجهات قوية على مستوى العالم، مثل ديربي الغضب بين إنتر ميلان وإيه سى ميلان، الذى جاء فى المركز 13 عالميا، وديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال الـ20 عالميا. (الأهرام)
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