Advertisement

رياضة

ديربي القاهرة يحجز موقعًا هامًا له على صعيد العالم!

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1187864-638488481298998286.png
Doc-P-1187864-638488481298998286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لايزال ديربي الزمالك والأهلي يحقّق أرقامًا هامة بين ديربيات العالم من حيث القوة والمنافسة والشعبية، وحجز مكانه بين العشرة الأوائل من خلال وجوده فى المركز العاشر.

وتصدر ديربي الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفر بليت المركز الأول، وجاء كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة فى المركز الثاني، يليه قمة اسكتلندا بين سيلتك ورينجرز.
Advertisement

وكان المركز الرابع من نصيب ديربي أوروجواي بين ناسيونال وبنيارول، يليه ديربي ايطاليا بين لاتسيو وروما، ثم قمة تركيا بين فنربخشة وجلطة سراي، يليه كلاسيكو انجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ثم ديربي البرازيل بين جريميو وإنترناسيونال.

واحتل ديربي المانيا بين بوروسيا دورتموند وشالكه المركز التاسع. وقد تفوق ديربي القاهرة على مواجهات قوية على مستوى العالم، مثل ديربي الغضب بين إنتر ميلان وإيه سى ميلان، الذى جاء فى المركز 13 عالميا، وديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال الـ20 عالميا. (الأهرام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2024-04-16
01:37 | 2024-04-16
01:00 | 2024-04-16
00:00 | 2024-04-16
23:43 | 2024-04-15
23:00 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24