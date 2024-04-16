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رياضة

بعد الإغماء عليه.. كيف هي حالة اللاعب كهربا؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 01:37
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كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أخر تطورات الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد تعرضه لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة قمة الدوري المصري أمام الزمالك المؤجلة من الجولة العاشر، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي وينجح في إفاقته قبل نقله إلى المستشفى.
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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن كهربا أخبر الطبيب أنه تعرض لضربة مرفق من جانب التونسي حمزة المثلولي لاعب الزمالك، مما سبب حالة من الدوار.

وتابع المصدر أن محمود كهربا عاد للمنزل بحالة جيدة، بعد أن تم نقله للمستشفى بعد انتهاء المباراة لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته.

وفاز الزمالك على الأهلي 2-1 بهدفي سيف الدين الجزيري، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق أحمد عبدالقادر. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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