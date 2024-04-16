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رياضة

تأجيل مباراة العين والهلال.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:30
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كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، تأجيل مباراة العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، لحساب دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم الاستقرار الجوي، الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.
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وذكرت قناة "أبوظبي الرياضية" أن هناك اتجاها لإقامة المباراة الأربعاء في نفس التوقيت، أي الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الأربعاء، يرافقها سقوط كميات وفيرة من الأمطار على مختلف مناطق الدولة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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