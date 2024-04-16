باريس سان جرمان يستعدّ لموقعة برشلونة.. وسط حراسة شديدة

أكمل باريس سان جيرمان تحضيراته لمواجهة برشلونة، حيث يسعى الفريق الباريسي لتعويض خسارة ملعب حديقة الأمراء واقتلاع بطاقة العبور للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه الكاتالوني.

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وأعلن وزير الداخلية في حكومة كتالونيا، خوان إغناسي إيلينا، اليوم الاثنين، نشر 300 شرطي من كتالونيا لتأمين مباراة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان غداً.



وأكّد إيلينا، في تصريحات صحافية في مقر وزارة الداخلية، أن ضباط الشرطة سيقومون بأعمال حفظ النظام العام والمراقبة خلال المباراة.



وشدّد وزير الداخلية على أن المباراة، التي تُقام في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل نادي برشلونة، لها تأثير دولي، وتتطلب اهتماماً خاصاً من قوات الأمن.( بي إن سبورتس)