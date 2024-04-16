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رياضة

عالم كرة القدم يفقد بطل كأس العالم بيرند هولسنباين

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:20
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أعلن آينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء وفاة مهاجمه السابق بيرند هولسنباين الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع ألمانيا عام 1974 عن عمر يناهز 78 عاماً.
وأضاف النادي في بيان أنّ هولسنباين توفي أمس الإثنين محاطاً بأسرته.
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وكان هولسنباين ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم على أرضها، وأحرز كأس ألمانيا ثلاث مرات مع فرانكفورت وأيضا كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.

وسجّل هولسنباين رقماً قياسياً للنادي بلغ 215 هدفاً في 532 مباراة رسمية مع فرانكفورت بين عامي 1967 و1981.

وقال أكسل هيلمان الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: "كان لبيرند تأثير كبير على آينتراخت لما يقرب من 60 عاماً، لقد كان جزءاً من الجيل الذهبي في السبعينات الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1980، وكان نائباً لرئيس النادي في بداية التسعينات".

وتابع: "بيرند لا يمثل واحداً من أكبر رموز النادي فحسب، بل زميلاً مخلصاً وصديقاً عزيزاً". (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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