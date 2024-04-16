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رياضة

فوز ثمين للعهد اللبناني على النهضة العماني

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:19
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حقق العهد اللبناني فوزا مستحقا على نظيره النهضة العماني، بهدف نظيف، في ذهاب نهائي غرب آسيا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب ستاد كربلاء الدولي.

وجاء الشوط الأول مثيرا مع أفضلية لصالح العهد على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص، حيث حاول العهد من خلال الضغط الهجومي المبكر خطف هدف التقدم لإرباك حسابات النهضة العماني.
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وفي الدقيقة 43 نجح كريم درويش في هز شباك النهضة العماني، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

بدأ العهد الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، ترجمه لهدف عن طريق محمد الحلاق في الدقيقة 46.

وتراجع العهد بعد مرور الربع ساعة الأولى من عمر الشوط، ليترك الاستحواذ للنهضة الذي حاصر نظيره العهد في مناطقه الدفاعية، خلال الدقائق الـ10 الأخيرة دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز العهد بنتيجة 1-0، في انتظار مباراة الإياب. (موقع كوورة)
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