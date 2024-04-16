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رياضة

هل يفكر أنشيلوتي بمفاجأة السيتي؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:00
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يفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في مفاجأة بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين غدا الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يدرس تطبيق الضغط العالي من الأمام مثلما فعل في مواجهة الذهاب، ويرى أن فريقه قدم مباراة جيدة في سانتياغو برنابيو، واستحق نتيجة أفضل رغم أن بعض التفاصيل لم تكن في صالح الملكي.
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وأضافت: "رغم ذلك يعتقد أنشيلوتي أن الضغط الأمامي الذي طبق خلال معظم فترات المباراة لم ينجح بشكل كامل، بسبب عدم التنسيق بين جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، وانتهى بهما الأمر بالركض أكثر من اللازم، والإرهاق حتى قبل الاستراحة". (موقع كورة)
 
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