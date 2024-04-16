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رياضة

لكتابة التاريخ.. أرتيتا يحرّض لاعبي أرسنال ضد بايرن ميونخ

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:00
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حث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، لاعبيه على ضرورة كتابة تاريخ جديد عند مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق اللندني ضيفا على العملاق الألماني مساء اليوم الأربعاء بملعب أليانز أرينا، في إياب ربع النهائي.
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وخسر أرسنال 5-1 في مباراتيه الأخيرتين أمام بايرن بدوري أبطال أوروبا، وفاز مرة واحدة فقط في 6 مباريات خارج أرضه أمام الفريق الألماني في المسابقة.

وقال أرتيتا للصحفيين: "علينا تغيير ذلك، الفرصة متاحة لكتابة قصتنا بشكل مختلف".

وأكمل: "الأمر يتعلق بتقديم أداء قوي لنستحق التأهل إلى الدور قبل النهائي".(العين)
المصدر: العين
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