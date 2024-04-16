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رياضة

دورتموند يقلب الطاولة على أتلتيكو.. وسان جيرمان يهزم برشلونة في عقر داره

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:56
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تأهل نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه مساء الثلاثاء، بنتيجة 4-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع النهائي.
 
 
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أجريت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليبلغ بذلك دورتموند المربع الذهبي بفوزه في مجموع نتيجتي المباراتين 5-4.
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وفي الجهة الثانية، بلغ نادي باريس سان جيرمان الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء الثلاثاء أيضاً في إياب الدور ربع النهائي.
 
وكان "البارسا" قد فاز ذهابا على سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ملعب "حديقة الأمراء"، قبل أن يعود الفريق الباريسي في لقاء الإياب ويعوض خسارته ويعبر للدور نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.
 
وضرب سان جيرمان موعدا في المربع الذهبي مع بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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