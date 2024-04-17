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رياضة
مبابي يلاحق رقم رونالدو التاريخي في دوري الأبطال
Lebanon 24
17-04-2024
|
02:19
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حقّق الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثنائية في شباك برشلونة أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل مبابي هدفين في شباك البارسا خلال الدقيقتين 61 و89 من زمن المباراة، ليقود فريقه للانتصار (4-1) والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.
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وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن مبابي سجل 16 هدفا في 12 مباراة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي يتفوق على النجم الفرنسي في هذه الإحصائية بتسجيل 23 هدفا في 39 مباراة خاضها خارج الديار بالأدوار الإقصائية بالبطولة الأوروبية عبر التاريخ".
ويعد رونالدو قائد النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا في 183 مباراة خاضها بقمصان أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.
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