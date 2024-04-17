بعمر 58 عاما.. روماريو يتراجع عن الاعتزال ويعود للملاعب

سيعود النجم البرازيلي روماريو المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب السامبا لممارسة كرة القدم بسن 58 عاما من بوابة نادي أميركا البرازيلي الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.



وكشف المهاجم السابق لأندية مثل برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي عن ذلك في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق ويظهر فيه الوثيقة التي تثبت تسجيله كلاعب كرة قدم في البطولة.

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وكلاعب محتمل لفريق أميركا، وهو فريق صغير ولكن عريق في ريو دي جانيرو، سيكون رومالريو الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، زميلا لرومارينيو، أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.

وأوضح روماريو، الذي يحافظ على مستواه بفضل المباريات الصغيرة التي يلعبها مع أصدقائه على الشاطئ، أنه ينوي التحدث مع مدرب أميركا ماركوس ألكسندر حول أفضل طريقة يمكن من خلالها استخدامه في الملعب.



ووفقا لفريق ريو، وقع روماريو عقدا للعب حتى كانون الأول المقبل، وسيحصل مقابله على الحد الأدنى من الراتب كمكافأة، وهو ما وعد لاعب كرة القدم السابق نفسه بالتبرع به للنادي. (روسيا اليوم)