Advertisement

رياضة

بعمر 58 عاما.. روماريو يتراجع عن الاعتزال ويعود للملاعب

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1188448-638489610265475603.jpg
Doc-P-1188448-638489610265475603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيعود النجم البرازيلي روماريو المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب السامبا لممارسة كرة القدم بسن 58 عاما من بوابة نادي أميركا البرازيلي الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

وكشف المهاجم السابق لأندية مثل برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي عن ذلك في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق ويظهر فيه الوثيقة التي تثبت تسجيله كلاعب كرة قدم في البطولة.
Advertisement
 
وكلاعب محتمل لفريق أميركا، وهو فريق صغير ولكن عريق في ريو دي جانيرو، سيكون رومالريو الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، زميلا لرومارينيو، أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.
 
وأوضح روماريو، الذي يحافظ على مستواه بفضل المباريات الصغيرة التي يلعبها مع أصدقائه على الشاطئ، أنه ينوي التحدث مع مدرب أميركا ماركوس ألكسندر حول أفضل طريقة يمكن من خلالها استخدامه في الملعب.

ووفقا لفريق ريو، وقع روماريو عقدا للعب حتى كانون الأول المقبل، وسيحصل مقابله على الحد الأدنى من الراتب كمكافأة، وهو ما وعد لاعب كرة القدم السابق نفسه بالتبرع به للنادي. (روسيا اليوم) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:28 | 2024-04-17
04:30 | 2024-04-17
02:19 | 2024-04-17
23:56 | 2024-04-16
23:00 | 2024-04-16
16:30 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24