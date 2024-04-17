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رياضة

بعد إقصائه برشلونة من دوري أبطال أوروبا.. صحف مدريد تطلق لقبا جديدا على مبابي

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:28
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أكدت الصحف المدريدية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي "التهم" و"قتل" برشلونة، بتسجيله هدفين من رباعية فوز فريقه باريس سان جيرمان 4-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

واتفقت صحيفتا "آس" و"ماركا" على وصف مبابي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، بـ"قاتل برشلونة".
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وكتبت "آس": "مبابي قتل برشلونة بثنائية وأنهى المباراة"، مستذكرة هزائم أقسى للفريق الكتالوني، إذ أضافت "لكن هذه الخسارة لا تقارن بنتائج كارثية أخرى (2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني و0-4 ضد ليفربول الإنجليزي...)".

وأضافت "هنا، انهزم برشلونة الذي كان يستحق الاحترام وبدا محطما برأس مرفوعة أمام مبابي الذي كان غائبا إلى حد ما وظهر فقط في نهاية المباراة".

وبدورها، عنونت "ماركا": "مبابي يلدغ برشلونة"، مشيرة إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع برشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 29 "سرعت الغرق".

فيما اعتبرت الصحف الكتالونية أن برشلونة "طُرد من أوروبا" بسبب "بطاقة حمراء مشكوك بصحتها" وحتى "قاتلة". (روسيا اليوم) 
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