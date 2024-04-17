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رياضة

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد

Lebanon 24
17-04-2024 | 12:30
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يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد"، في مباراة مرتقبة ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).

 وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

 ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي، بينما يتطلع مان سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر ببطاقة التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

 ووفقا لموقع "theanalyst" فإن مانشستر سيتي سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

 حراسة المرمى: إيدرسون.

 الدفاع: غفارديول - ستونز - دياز - ووكر.

 الوسط: دي بروين - رودري - سيلفا.

 الهجوم: غريليش - هالاند - فودين.

أما ريال مدريد، فيتوقع أن يعتمد على الأسماء التالية:

 حراسة المرمى: لونين.

 خد الدفاع: ميندي - روديغر - ناتشو - كارفخال.

 خط الوسط: كروس - كامافينغا - فالفيردي.

 خط الهجوم: بيلينغهام - فينيسيوس - رودريغو.

( روسيا اليوم)
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