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رياضة

سر إشارة أراوخو بيده بعد طرده أمام باريس سان جيرمان

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:00
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كشفت تقارير صحفية سر الإشارة التي قام بها مدافع نادي برشلونة رونالد أراوخو بعد طرده من لقاء فريقه ضد ضيفه باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 وحصل أراوخو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 بعد عرقلته لجناح سان جيرمان برادلي باركولا على مشارف المنطقة، حيث اعتبر الحكم أن المدافع الدولي الأوروغوياني حرم بشكل غير مشروع الجناح الفرنسي من فرصة واضحة للتسجيل.

وكان برشلونة يتقدم في النتيجة بهدف دون رد قبل طرد أراوخو، لكن الفريق الباريسي تمكن بعدها من قلب الطاولة ليفوز بنتيجة 4-1 ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال.

 وبعد نهاية المباراة، نشر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، منشورا غامضا على حسابه في منصة "إكس" تظهر فيه ثلاث لقطات شاشة مكبرة لإيماءة قام بها أراوخو بعد البطاقة الحمراء، حيث ظهر المدافع الأوروغوياني وهو يحرك أصابعه بطريقة ملتوية قبل خروجه من الملعب.

وعلق رومانو على المنشور قائلا: "رونالد أراوخو، ليس سعيدا بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها"، لكن الصحفي الإيطالي لم يوضح معنى إشارات المدافع الأوروغوياني.

 وبينما تركت هذه الإيماءة بعض المعجبين في حيرة من أمرهم، حاول آخرون معرفة ما تعنيه في قسم التعليقات في صفحة رومانو.

 وكتب أحد المعلقين أن أراوخو يعني بهذه الإشارة أن فريقه تعرض للسرقة، حيث كتب: "أراوخو يعلم أننا تعرضنا للسرقة!".

 وقال آخر: "هذه الإشارة تعني السرقة".

  ( روسيا اليوم)

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